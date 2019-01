Niż Benjamin zaatakuje dziś śniegiem! Będzie wilgotno i zimny. A w Tatrach dobije trzeci metr śniegu (POGODA)

Niż Beniamin przywieje do Polski wilgoć i śnieg. Już dziś pogoda zrobi się bardzo nieprzyjemna. Czekają nas śnieżyce i zawieruchy a wilgoć sprawi że odczuwalna temperatura będzie wyjątkowo niska.

Benjamin przyniesie ze sobą także silny wiatr, który może w niektórych miejscach osiągać nawet 100 km/h. Będzie również padać. Synoptycy zapowiadają, że w całej Polsce należy spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Będziemy odczuwać przenikliwe zimno.

Na wschodnie, północy i południu Polski spadnie śnieg. W większości miejsc około 5 cm, a w górach – aż 20 cm. Mieszkańcy pozostałych części Polski mogą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Na zachodzie będzie sam deszcz.

Opady w górach potrwają nawet kilka dni. W efekcie w Tatrach może spaść nawet kolejny metr śniegu, co sprawi że obecna zima może zaliczyć się do rekordowych pod względem grubości białej pokrywy. Po lekkim ociepleniu we wtorek, w kolejnych dniach pogoda ma coraz bardziej spadać.