Ojciec Rydzyk ogłosił przełom dla toruńskiej geotermii. Ruszyła budowa ciepłowni

Ojciec Tadeusz Rydzyk ogłosił rozpoczęcie budowy toruńskiej ciepłowni, która ma współpracować z państwowym koncernem PGE. Inwestycja wcześniej została wstrzymana, ponieważ rząd PO-PSL odmówił udzielenia dotacji na budowę odwiertu.

– Podzielmy się radością. Po wielkich bólach, bo przecież Tusk wstrzymał nam dotację, udało się – mówił na antenie TV Trwam o. Rydzyk.

Budowa ciepłowni rozpoczęła się kilka dni temu. Gorąca woda z odwiertu geotermalnego ma zasilić sieć ciepłowniczą PGE Toruń.

Redemptorysta zauważył, że do tej pory inwestycja była blokowana przez pewnego rodzaju lobby. – Tak, jakby było jakieś lobby, które blokuje to, co polskie i to, co katolickie – stwierdził.

Jak mówiła Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa fundacji Lux Veritatis, po zmianie właściciela sieci ciepłowniczej w Toruniu udało się pokonać dotychczasowe trudności.

– Francuska EdF robiła wszystko, żeby nie odebrać tego ciepła. Byliśmy gotowi tę ciepłownię zrealizować wcześniej. Natomiast nie mogliśmy uzyskać zgody od firmy francuskiej na odbiór ciepła – powiedziała. Należące do Francuzów spółki EdF w Polsce przejęła w 2017 roku PGE.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z jej przedstawicielami Fundacji Lux Veritatis. Na bieżąco omawiane są możliwości optymalnego wykorzystania ciepła ze źródeł geotermalnych w toruńskim systemie ciepłowniczym – mówiła rzecznik prasowa PGE Julita Karpińska, potwierdzając współpracę fundacji z koncernem.

– W zeszłym roku uzgodniliśmy z Geotermią model przyszłej dostawy ciepła ze źródła geotermalnego do sieci ciepłowniczej. Ewentualny udział ciepła geotermalnego w sieci podniesie status efektywności systemu ciepłowniczego – dodała.

Plany budowy toruńskiej geotermii rozpoczęły się w 2008 roku. – Przyszedł do mnie prof. Julian Sokołowski i powiedział o wielkich złożach. Zachęcał, „róbcie”. Myślałem że ci profesorzy są nawiedzeni, zastanawiałem się, po co mi taki problem. Pamiętałem jednak o słowach słowa papieża, aby robić w Polsce jak najwięcej. I proszę jest gorąca woda! – wspominał o. Tadeusz Rydzyk.

Z odwiertu można uzyskać ponad 1000 metrów sześciennych wody na godzinę. Temperatura źródła wynosi 62 st. C. We wstępnej ofercie sprzedaży ciepła oszacowano cenę na 36-38 zł za 1 GJ ciepła. Jest to cena konkurencyjna, ponieważ do tej pory kilka grup odbiorców ciepła dawnego EdF płaci więcej niż 50 zł za 1 GJ.

