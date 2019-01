Platforma Obywatelska się sypie? Działacze masowo odchodzą od partii Grzegorza Schetyny „Całkowity marazm, brak szacunku do ludzi”

Idą ciemne chmury na Platformę Obywatelską. 2019 to chyba najważniejszy rok w historii tej partii. W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego a już w październiku wybory do sejmu. Tymczasem ludzie związani z PO mają dość.

W mediach społecznościowych związanych z Platformą Obywatelską wrze. Jej członkowie mają po dziurki w nosie marazmu i kolesiostwa w strukturach partii. Jedna z członkiń partii Grzegorza Schetyny nie wytrzymała i zdecydowała się po 7 latach opuścić założoną przez Donalda Tuska formację.

„Wczoraj, po 7 latach członkostwa, opuściłam szeregi Platformy Obywatelskiej. Niechęć do działania, całkowity marazm, brak szacunku do ludzi, walka o wpływy oraz chęć realizacji jedynie własnych interesów to miałam okazję obserwować przez ostatnie kilka lat. Wystarczy.”

Schetyna i spółka powinni wziąć sobie do serca zwłaszcza komentarze pod tą deklaracja. Większość jest zdecydowanie negatywna. Zazwyczaj sympatycy PO zarzucają jej władzom i wojewódzkim ośrodkom kolesiostwo, rządzę pieniądza i posad:

Ja opuściłem jej szeregi po prawie 18 latach i mimo, że bardziej jestem prawakiem niż lewakiem, to spostrzeżenia mam podobne. Powodzenia! — Tomasz Lipiński (@TDLipinski) 8 stycznia 2019

Brawo ,czekamy na ludzi ,którym się otwierają oczy ,czym była naprawdę Platforma Obywatelska ( tylko w nazwie )Obywatelska — alina1 (@aliska541) 8 stycznia 2019

Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że wiem, co to znaczy polityka i jakie to jest bagno. Platforma skutecznie obdarła mnie ze złudzeń, że zwykli członkowie mogą mieć na coś wpływ. — Margot (@MargotBia) 8 stycznia 2019

O białostockiej platformie można książki pisać 🙄 — Smoczyca (@Smoczyc_a) 8 stycznia 2019

Trochę się dziwię że trzeba było 7 lat by zrozumieć że ta platforma obywayelska to jedno wielkie dno cwaniaków co myślą tylko o dorwaniu się do koryta a obywatele się nie liczą ale i to dobre że coś zrozumiałaś przez te 7 lat 😎😎👍 — Piotr Ksol💯🇵🇱💯 (@PiotrKsol) 8 stycznia 2019

Źródło: Twitter