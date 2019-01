Po co Kaczyński spotyka się jutro z Salvinim? Dworczyk wyjaśnia: „Jeszcze za wcześnie na sojusze”

O sojuszach i kształcie przyszłych grup w Parlamencie Europejskim będzie można mówić po majowych wyborach; dziś byłoby za wcześnie, by formułować takie deklaracje, albo by politycy o tym spekulowali – powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Wicepremier, szef MSW Włoch Matteo Salvini w środę złoży wizytę w Warszawie; spotka się z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Przed tygodniem włoska „La Repubblica” informując, że w Warszawie Salvini spotka się z Jarosławem Kaczyńskim pisała, że głównym tematem ich rozmów ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dworczyk, pytany w Polsat News, czy w środę także premier Morawiecki spotka się z Salvinim, zaznaczył, że dla włoskiego polityka, który jest też ministrem spraw wewnętrznych „w sposób naturalny” partnerem będzie szef polskiego MSWiA Joachim Brudziński. „Premier nie ma tego rodzaju planów” – zaznaczył szef KPRM. Ocenił, że nie ma też nic dziwnego w tym, że Salvini spotka się także z liderem rządzącej w Polsce partii.

Pytany, czy może dojść do sojuszu PiS z partią Salviniego „na forum PE”, Dworczyk odpowiedział, że „o sojuszach i kształcie przyszłych grup w PE będzie można mówić po majowych wyborach”. „Dziś byłoby za wcześnie, by formułować takie deklaracje, albo by politycy spekulowali, że to będzie w taki czy inny sposób wyglądało” – dodał.

Dworczyka pytany czy nie przeszkadza mu to, że Salvini „obnosi się” z koszulką z podobizną rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, a partia Salviniego podpisała porozumienie z partią Putina” odparł: „Polityka to nie jest kwestia estetyki, czy estetyka nie jest najistotniejsza w polityce. Ważna jest skuteczność, budowanie sojuszy dla dobra kraju. Na tej zasadzie nie powinniśmy spotykać się jako politycy z przedstawicielami rządu niemieckiego, który buduje Nord Stream 2 – też jest to projekt niebiznesowy, a polityczny realizowany we współpracy z Federacją Rosyjską”.

Na uwagę, że Salvini publicznie udzielił poparcie dla protestu tzw. żółtych kamizelek we Francji, Dworczyk powiedział, że w sprawach wewnętrznych Francji polski rząd nie będzie zabierał głosu.

Dworczyk był też pytany o informacje, jakoby w środę kierownictwo Zjednoczonej Prawicy na spotkaniu miało rozważać scenariusz przyspieszonych wyborów parlamentarnych. „Nie ma takich przesłanek, które by powodowały, że trzeba skracać kadencję Sejmu. Budżet przygotowany na rok 2019 jest bardzo odpowiedzialnym i bardzo dobrym budżetem. Jestem przekonany, że w przyszłym tygodniu zostanie uchwalony” – powiedział minister.

Szefa KPRM został także zapytany o doniesienia medialne, jakoby miał objąć stanowisko szefa MON. „Jak się zbliżają wybory, to zawsze jest wysyp fake newsów oraz różnych informacji, które czasami mają na celu skłóceniu środowiska politycznego, w tym wypadku środowiska Prawa i Sprawiedliwości” – odpowiedział Dworczyk. Na pytanie, czy ktoś chce go skłócić z Mariuszem Błaszczakiem, powiedział, że „trudno oprzeć się takiemu wrażeniu”. „Ale my jesteśmy zbyt doświadczonymi politykami, zbyt długo z panem ministrem Błaszczakiem współpracujemy, żebyśmy ulegli tego rodzaju prowokacjom” – dodał Dworczyk. (PAP)