Polska jest na 18. miejscu na świecie pod względem rezerw złota! Sprawdź ile mamy żółtego kruszcu. A który kraj jest najbardziej ozłocony? (VIDEO)

Polska jest na 18 miejscu na świecie pod względem ilości posiadanego złota. Mamy go 112 ton, niemal w całości zdeponowanego w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe to aż 420 razy mniej niż posiadają go Stany Zjednoczone, kraj o blisko 10 razy większej populacji. Oznacza to, że na jednego Polaka przypada aż 42 razy mniej złota niż na Amerykanina.

Oto 18 najbogatszych w złoto krajów oraz posiadana przez nie ilość kruszcu w tonach:

Polska 112, Meksyk 120, Wenezuela 164, Hiszpania 281, Wielka Brytania 310, Arbia Saudyjska 323, Portugalia 382, Tajwan 423, Indie 573, Holandia 612, Japonia 765, Szwajcaria 1040, Chiny 1842, Rosja 1998, Francja 2436, Włochy 2451, Niemcy 3369, Stany Zjednoczone 8133.

Polska na 18-tym miejscu pod względem wielkości rezerw złota.

Czyli stereotypy nie kłamią. Najwięcej złota na głowę mieszkańca przypada oczywiście w sławnej ze swoich banków Szwajcarii.