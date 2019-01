Skandal! Zrzutka na bohatera „żółtych kamizelek”, po naciskach rządu została zawieszona! Kasę zagrabili!

Emanuel Macron wprowadza rządy terroru? Teraz jego urzędnicy skonfiskowali pieniądze z zrzutkę na boksera, który wraz z „żółtymi kamizelkami” postawił się brutalnym policjantom na moście. Ponad 8000 ludzi złożyło się wesprzeć policjanta, który ma teraz kłopoty. Co więcej chcą ukraść te pieniądze i dać agresywnym policjantom!

Francuskie władze skrytykowały internetową zbiórkę pieniędzy na obronę dla byłego boksera, który został uwieczniony na wideo z protestu „żółtych kamizelek”, gdy w obronie nieuzbrojonych ludzi policjanci z pałkami, tarczami i gazem łzawiącym chcieli rozbić tłum protestujących francuzów.

Bokser gołymi rękami powstrzymał szarżujących policjantów, a zdjęcia z jego walki obiegły cały świat.

Former French Cruiserweight Champion Christophe Dettinger on the front foot versus the Parisian Police Saturday #BoxingPolice pic.twitter.com/tPCh50UTEP

— Boxism Boxing World (@BoxismUK) January 7, 2019