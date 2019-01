Szokujące nagranie. Tak wygląda panika europejskich elit! Holenderska policja odebrała matce dziecko i aresztowała ją za noszenie żółtej kamizelki [VIDEO]

To wyglądało jak akcja gestapo. W biały dzień, na ulicy, policjanci zatrzymali prowadzącą wózek kobietę w żółtej kamizelce. W to, co się później wydarzyło, trudno wprost uwierzyć.

Grupa policjantów, w tym dwoje na koniach, otoczyła kobietę z wózkiem, w którym było kilkumiesięczne dziecko. Mundurowym najwyraźniej nie spodobała się żółta kamizelka, jaką miała na sobie kobieta. W zachodniej Europie stała się ona symbolem protestu przeciw politycznym i europejskim elitom oraz brutalnemu fiskalizmowi państwa, skazującego na wegetację kolejne grupy ludzi.

Holenderscy policjanci z pewnością nie działali z własnej inicjatywy – ktoś musiał im wydać polecenie, by zatrzymywać ludzi w żółtych kamizelkach. Jednak sposób, w jaki potraktowali matkę, siłą odrywając ją od wózka i prowadząc do radiowozu, budzi skojarzenia z najgorszymi praktykami gestapo. Takie też komentarze pojawiły się na Twitterze.

Sytuacja pokazuje, jak wielka jest dziś panika europejskich elit, obawiających się powtórki z francuskich protestów w innych krajach Unii. Nie wiadomo, jakie były dalsze losy zatrzymanej. Czy oddano jej wózek z dzieckiem, czy zajęła się nim policja? Poniżej szokujące nagranie.