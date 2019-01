Uważasz, że umiesz jeździć na nartach? To zobacz Andrzeja Bargiela w Tatrach. „Przez las na krechę w śniegu do pasa” [VIDEO]

„Jednak wole po jajecznicy być w Zakopanem;)” – napisał na Twitterze Andrzej Bargiel i ruszył na narty na leśny stok. Zamieścił też filmik ze zjazdu z Kasprowego.

Z powodu zagrożenia lawinowego wysokie partie Tatr są zamknięte, ale cóż może powstrzymać człowieka, który zjechał z K2? Bargiel zamieścił na Twitterze dwa filmiki. Pierwszy pokazuje zjazd przez las, drugi – z Kasprowego.

Jest to o tyle ciekawe, że trasy na Kasprowym zostały zamknięte z powodu zagrożenia lawinowego. Wygląda jednak na to, że Bargiela nie udało się upilnować. I chyba nie tylko jego, co pokazuje stan trasy. Bo o zamieszczenie filmiku z poprzednich sezonów tego wyczynowca nie podejrzewamy.