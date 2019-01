Żydzi wysuwają kolejne roszczenia! Tym razem chcą 250 mld dolarów „odszkodowania” od państw arabskich

Po 18 miesiącach pracy specjalnej komisji Izraelski rząd zażądał od ośmiu państw 250 mld dolarów na poczet rekompensaty za pogromy i wygnanie Żydów, jakich mieli się dopuszczać Arabowie.

– Nadszedł czas by naprawić historyczną niesprawiedliwość pogromów w siedmiu państwach arabskich i Iranie, i aby przywrócić setkom tysięcy Żydów, którzy stracili swoją własność to, co należy do nich – mówiła izraelska minister równości społecznej Gila Gamliel, która nadzorowała prace rządowej komisji. Przez półtora roku zespół liczył kwotę odszkodowań, jakich Izrael domaga się teraz od krajów arabskich.

Jak wynika z informacji podanych przez „Times of Israel”, łączna kwota rekompensat to 250 mld dolarów: 35 mld ma zapłacić Tunezja, 15 mld – Libia. Nie podano szczegółowych wyliczeń dla innych krajów – Egiptu, Iraku, Jemenu, Maroka, Syrii i Iranu.

– Nikt nie może mówić o Bliskim Wschodzie bez brania pod uwagę Żydów, którzy zostali przemocą zmuszeni do opuszczenia swoich prosperujących wspólnot – mówiła Gamliel, która jest członkiem Likudu, partii Benjamina Netanjahu.

Z wypowiedzi szefowej izraelskiego resortu równości społecznej wynika, że uznanie roszczeń przez państwa arabskie i Iran jest warunkiem realizacji pokojowego porozumienia, jakie zapowiedział prezydent USA Donald Trump.

W wyniku wojny żydowsko-arabskiej, po powstaniu państwa izraelskiego i pogromach żydowskich bojówek w niektórych wioskach, arabscy mieszkańcy Palestyny zaczęli masowo uciekać z terenów zajętych przez Izrael.

W sumie było to ok. 725 tys. Arabów. Informacje o tych wydarzeniach dotarły do wielu państw arabskich i w rezultacie spowodowały akty agresji wymierzone przeciwko zamieszkującym je społecznościom żydowskim. To skutkowało wyjazdem Żydów z tych krajów do nowo powstałego Izraela.

