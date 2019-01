Donald Trump wyszedł ze spotkania z Demokratami. „Totalna strata czasu”

Prezydent Donald Trump wyszedł ze spotkania mającego doprowadzić do przełamania impasu w rozmowach na temat zakończenia tzw. zamknięcia rządu. Środki na budowę muru na granicy nadal warunkiem jego zakończenia.

Prezydent USA Donald Trump zerwał w środę kolejną rundą negocjacji z przedstawicielami Demokratów w Izbie Reprezentantów i Senacie, Nancy Pelosi oraz Charlesem Schumerem.

Trump powiedział dziennikarzom, że rozmowy były „totalną stratą czasu”.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 stycznia 2019