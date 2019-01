HIT INTERNETU! Przez 3 godziny namiętnie lizał domofon. „To musi być miłość” [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło w Kalifornii. Mężczyzna lizał namiętnie domofon przez ponad 3 godziny. Zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana przy drzwiach wejściowych.

Nagranie upubliczniła właścicielka mieszkania Sylvia Dungan. Widać na nim mężczyznę który liże namiętnie domofon patrząc jednocześnie w oko kamery systemu monitoringu.

Sylvia Dungan mieszka w Salinas w Kalifornii. Właścicielki nie było w domu w momencie zdarzenia. Wewnątrz przebywały jej dzieci. Otrzymały one informację z systemu monitorującego po tym gdy wykrył on ruch na posesji. Pani Dungan zdecydowała się upublicznić nagranie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców okolicy, w szczególności tych posiadających małe dzieci.

#doorbelllicker We had just installed our Ring doorbell just less than a month ago. It paid off. Our home is the doorbell that was featured on #LivePD, 1/05/19 episode. So funny. It was great. Should I remove my sign (over perp’s right shoulder)? I’m embarrassed for his family. pic.twitter.com/JKnYFd6i3F

— Sylvia Dungan (@jaycat13) 6 stycznia 2019