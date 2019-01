Kukiz zadrwił z Kaczyńskiego. „Stwierdził, że nie interesuje go rządzenie”

A to numer. Jak twierdzi poseł ruchu Kukiz’15 Tomasz Rzymanowski na początku obecnej kadencji Sejmu z szefem jego formacji kontaktował się sam Jarosław Kaczyński w celu zawarcia współpracy. Paweł Kukiz jednak nie był zainteresowany i odrzucił propozycję szefa PiS-u.

Jak czytamy w se.pl Rzymkowski twierdzi, że Kaczyński proponował Pawłowi Kukizowi wejście w koalicję.

„Paweł stwierdził, że nie interesuje go rządzenie w sensie administracyjnym” – powiedział „Super Expressowi” polityk.

Warto przypomnieć, że Rzymkowski, wraz z Adamem Andruszkiewiczem weszli do Sejmu jako przedstawiciel Ruchu Narodowego, w przeciwieństwie do swojego kolego wiceministra nie zbliżył się do Prawa i Sprawiedliwości. Polityk chce zachowywać równy dystans do Platformy i PiS.

„Chcemy być trzecią siłą polityczną, języczkiem u wagi. Bytem od którego będzie zależało, kto będzie tworzył rząd, by zmienić ustrój, by państwo w końcu było zwrócone frontem do obywatela” – stwierdził.

„Ustawiamy się po środku, między PiS i PO” – podkreślił.

Źródło: se.pl