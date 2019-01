Nadchodzi medyczna rewolucja! Naukowcy znaleźli sposób na kleszcze. Będą szczepionki na śmiertelne choroby

Zespoły naukowców z Południowej Korei oraz z University South California znaleźli drogę, na której końcu będą zdolni stworzyć leki i szczepionki przeciwko wirusowym zarażeniom spowodowanym przez kleszcze.

Ostatnio do USA, a także do Niemiec dotarły różnego rodzaju azjatyckie kleszcze. Są o wiele groźniejsze od naszych. Skoro są w Niemczech, to nie można wykluczyć, że dotarły do Polski. Są o wiele większe od naszych, mających 0,3 cm. Azjatyckie potrafią osiągnąć do 2 cm długości. Co najgorsze – są o wiele bardziej niebezpieczne. Roznoszą śmiertelne choroby.

W USA inny azjatycki kleszcz przenosi wirus, czyniąc straszliwe spustoszenie. Najpierw wywołującą nudności, biegunkę i ból mięśni, a na końcu nawet śmierć. 30% zarażonych nie przeżywa tego mimo hospitalizowania.

„Kleszcze są już w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zaczną rozprzestrzeniać wirusa, będzie to poważny problem. Zacząłem studiować ten wirus pięć lat temu, ponieważ kiedy pojawił się w Chinach, wiedziałem, że ostatecznie pojawi się w Stanach Zjednoczonych: – powiedział Jae Jung przewodniczący Wydziału Mikrobiologii Molekularnej i Immunologii w Keck School of Medicine w USC oraz kierownik projektu antywirusowego.

Naukowcy Jae Jung, Su-Jiu Park, Young-Ki Choi oraz Youn ho Choi dokonali odkryć, które mogą doprowadzić do wytworzenia szczepionki zwalczającej wirusa. Rozpoznali system wirusa, który powoduje wyłączenie genów stanowiących ochronę ciała i co umożliwia wirusowi kopiowanie samego siebie i powoduje jego rozprzestrzenianie się po całym organizmie.

„Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, że te odkrycia pomogą nam przygotować szczepionkę do działania w ciągu kilku lat”, powiedział Younho Choi, doktorant w laboratorium Jung i pierwszy autor badania. „Pracujemy już nad różnymi wersjami szczepionek. Ideą szczepionki jest przechytrzenie wirusa poprzez blokadę dróg, dzięki czemu układ odpornościowy organizmu może nadal wykonywać swoją pracę.

