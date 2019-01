Panika europejskich elit po spotkaniu Salviniego z Brudzińskim. Róża Thun wieszczy apokalipsę. „Jedyne co ich łączy to wola zniszczenia”

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński spotkał się wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim. Na spotkaniu stwierdzili, że Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej, renesansu odrodzenia prawdziwych europejskich wartości. „Europa musi wrócić do swojej tożsamości, do swoich korzeni” – dodał. Te słowa spotkały się z wrogą reakcją lewactwa, w tym Róży Thun.

Jak wiadomo Róża Thun, lewaczka walcząca o debrę imię UE i Niemiec (na pewno nie Polski), tą wizytą była zniesmaczona. Jak tylko ma okazję atakuje rząd PiS.

Europosłanka Róża Thun oskarża polityków o niszczenie Unii Europejskiej. Stwierdziła, że to jest właśnie celem spotkania w Warszawie.

„Nie wierzę żeby z ich spotkania wynikła współpraca, bo widzę jak nie funkcjonują w PE kluby populistyczno-narodowe. Jedyne co ich łączy, to wola zniszczenia najlepszej konstrukcji politycznej jaką udało nam się zbudować w historii Europy” – stwierdziła na na Facebooku.

Warto też dodać panikę i żałosne próby straszenia Polaków przez Platformę Obywatelską.

Lewacka partia RAZEM też panikuje.

Jarosław #Kaczyński i @pisorgpl chce budować z #Salvini antyunijny, antyeuropejski sojusz, grający na rozpad #UE. My, w przeciwieństwie do prawicy, chcemy silniejszej Unii, bo to UE jest gwarantem naszego bezpieczeństwa i suwerenności https://t.co/H6blFjPiqX pic.twitter.com/qK8qZ7WKsp

