Prawda o Cristiano Ronaldo wychodzi na jaw! Jego była dziewczyna ujawnia: „Gdybyście znali choć połowę spraw, bylibyście przerażeni”

Czarne chmury zbierają się nad gwiazdą światowej piłki. Kolejne oskarżenia o gwałty oraz o napastowanie seksualne coraz bardziej niszczą wizerunek Cristiano Ronaldo. Teraz wybuchła kolejna bomba, angielska celebrytka i była dziewczyna gwiazdora twierdzi, że ma dowody, które mają go definitywnie pogrążyć. „”To tyran i kłamca, to pierdo***y psychopata!”.

Mowa tu o Jasmine Lennard, celebrytce z Anglii i byłej dziewczynie piłkarza. 33-latka na Twitterze rozpętała niemałą burzę swoimi wyznaniami i twierdzeniem, że ma dowody, które mogą ostatecznie pogrążyć portugalską gwiazdę piłki nożnej.

Lennard twierdzi, że nikt nie ma pojęcia, kim naprawdę jest CR7, a gdyby znali choć połowę spraw, byliby przerażeni. Uczestniczka dziesiątej edycji Big Brothera w UK nie przebierała w słowach i wytoczyła ciężkie działa przeciwko Cristiano Ronaldo .

„Nie będę dłużej siedziała z założonymi rękami, patrząc jak kłamie. Zrobię wszystko, co mogę, by jej pomóc. To tyran i kłamca. Pier…y psychopata. Arogancki sk..iel. Każdy będzie miał swój dzień sądu, a Twój właśnie nadchodzi. Nikt nie uwierzyłby w historie, którymi się podzielę, ale na szczęście jestem mądrą dziewczyną i mam znaczną liczbę dowodów” – pisze na Twitterze.

You have NO idea. This is literally just a few small details. No one would believe the things I’m going to share if I didn’t have proof but thankfully because I’m a smart girl I have an abundance of it. Games up. https://t.co/N8ZEihw6Ua

