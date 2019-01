Raper Tau: „Brońmy dzików?! Może wreszcie zaczniemy bronić dzieci?! Aborcja to morderstwo!” [VIDEO]

Raper Tau chyba jako jeden z nielicznych wyśmiał wielką akcję gwiazdek TVN i celebratek w obronie odstrzału zarażonych dzików. Mówi, że prawdziwym problem ludzi jest powszechna aborcja! „42 miliony zamordowanych dzieci. A my bronimy dzików?”.

„Brońmy dzików?! Czy wy wiecie, że w zeszłym roku zostało zamordowane 42 miliony dzieci w łonach matek? 42 miliony zamordowanych dzieci. A my bronimy dzików? Może wreszcie zaczniemy bronić dzieci?! Aborcja to morderstwo! Aborcja to złamanie V przykazania bożego – mówi raper Tau w materiale udostępnił na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

„Zapewne zauważyliście, że teraz w mediach krąży taka akcja – brońmy dzików. Udzielają się celebryci Brońmy dzików, jasne Brońmy dzików?! Brońmy dzików?! Czy wy wiecie, że w zeszłym roku zostało zamordowane 42 miliony dzieci w łonach matek?”

„42 miliony zamordowanych dzieci. A my bronimy dzików? Może wreszcie zaczniemy bronić dzieci?! Aborcja to morderstwo! Aborcja to złamanie V przykazania bożego” – mówi raper Tau.

Przypominamy, że planowany odstrzał dzików ma związek z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń – choroby dziesiątkującej polską trzodę.

Jedną z metod ma być kontrolowany odstrzał zwierząt. Media cały czas informują o planach odstrzału 200 tys. dzików.

Źródło: Facebook/ Twitter