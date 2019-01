Strach iść do szpitala! Pielęgniarka po operacji pacjentki kompletnie wyczyściła jej konto

Szok! To co się dzieje w szpitalach przechodzi ludzkie pojęcie. Pacjentka szpitala w Warszawie na Czerniakowskiego nie spodziewała się, że idąc na kilka dni na zabieg zostanie przez personel okradziona ze wszystkich pieniędzy! Okazało się, że grabieży dokonała pielęgniarka. Kiedy kobieta odpoczywała po operacji, złodziejka wyjęła jej kartę kredytową i zaczęła czyścić konto.

Pielęgniarka z lepkimi rączkami okazała się 43-letnia Beata F., pielęgniarka na oddziale chirurgii ogólnej. Kobieta ta miała doglądać chorą po operacji. Ale zamiast tego wykorzystała jej niemoc i bez litości i sumienia okradła ją.

Jak podaje „Super Express” wyciągnęła z jej portfela kartę bankomatową, wyszła ze szpitala i pojechała na Pragę do bankomatu. Tam wypłaciła z konta ponad 5 tys. zł. Co więcej dalej jej było mało i wracając do domu zrobiła jeszcze zakupy w sklepie spożywczym, za które również zapłaciła kartą.

By do końca ograbić odpoczywającą po operacji pacjentkę spróbowała zrobić w domu zakupy przez internet, ale okazało się, że pieniędzy na koncie pacjentki już nie ma. Ukradła wszytko.

Na szczęście pielęgniarka nie była geniuszem zbrodni. I myślała, że jak wsadzi jej kartę do portfela następnego dnia to pacjentka sie nie zorientuje. Kobieta po wyjściu ze szpitala chciała wybrać pieniądze z bankomatu, wtedy zamiast panikować zaczęła działać.

Logicznie sprawdziła historię dokonywanych transakcji i okazało się, że ktoś korzystał z jej karty w czasie, gdy była w szpitalu. Resztę zagadki rozwikłali policjanci z Mokotowa.

„Policjanci przeprowadzili dochodzenie i okazało się, że to jedna z pielęgniarek” – potwierdza Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy policji.

Pielęgniarce za swoje niegodne czyny grozi 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl / se.pl