Wałęsa o spotkaniu Kaczyńskiego z Salvinim. „Ribbentrop też kiedyś się spotkał z Mołotowem”. Potem usunął wpis

Lech Wałęsa porównał spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem Włoch Matteo Salvanim do spotkania Ribbentrop – Mołotow.

Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Wiadomo, że Wałęsa, jak określił Jarosław Kaczyński, ma głęboki deficyt intelektualny i to niestety widać.

Porównanie spotkania obu polityków do spotkania ministrów zagranicznych dwóch totalitarnych państw, podczas którego podpisano protokół będący kolejnym rozbiorem Polski, może budzić tylko politowanie.

Wałęsie widocznie ktoś przetłumaczył niestosowność takiego porównania, ponieważ wkrótce usunął ten wpis.

Podobną choć nieco mniej szokująca gafę popełnił polityk PO Sławomir Nitras, który dokonał porównania tego spotkania .. do Mussoliniego.

– Gdybym miał szukać analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30-tych, przed II wojną światową, polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego. To jest dokładnie tak, bo Mussolini też chciał nowego ładu europejskiego. Czym się to skończyło, dokładnie wiemy – powiedział Nitras.

Źródło: „Rzeczpospolita”