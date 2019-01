CNN uderza w Red is Bad. Ubrania patriotyczne i wolnościowe jak mundury SS

Telewizja CNN po raz kolejny uderza w polskich nacjonalistów. Tym razem doszukuje się „faszyzmu” w ubraniach patriotycznych produkowanych m.in. przez firmę Red is Bad.

„Ubrania pomagają mobilizować skrajną prawicę” – czytamy w reportażu, w którym autor oburza się na hasła czy symbole pojawiające się na ubraniach. Czytając całość możemy mieć wrażenie, że bluzy czy też koszulki to współczesne mundury SS.

Zdaniem CNN skandaliczne są między innymi teksty typu „Mój ulubiony kolor to biały”, ponieważ jest on jednoznacznym wskazaniem na szerzący się Europie rasizm. To jednak nie wszystko, w tekście znajduje się bowiem dużo więcej „smaczków”.

Dziennikarze wymieniają między innymi takie zwroty jak: „Zbyt biały dla Ciebie” zapisane w formie „2YT4U”, czy też „Reconquista Crimea” przypominające, zdaniem autorów, brutalne wygnanie muzułmanów z Krymu.

„T-shirt to więcej niż tylko t-shirt. W ramach szerszej subkultury młodzieżowej można wzmocnić identyfikację rasistowską i nacjonalistyczną oraz mobilizować ekstremistyczne działania i przemoc” – przekonują nas dziennikarze portalu CNN.

Jakby tego było mało pod lupę wzięto również przedsięwzięcia, które sponsorowane są przez firmy produkujące odzież patriotyczną. Według CNN „nacjonalistyczny streetwear” finansowo napędza radykalizację społeczeństwa. Wspierane są bowiem filmy na YouTube oraz projekty muzyczne, które nawołują do nienawiści.

Gdy czytamy tego rodzaju artykuł, to realnie zastanawiamy się, „jaki towar” muszą przyjmować pracujący tam ludzie. Specjalnie dla nich przypominamy, że ubrania „faszystowskiej firmy” Red is Bad bardzo często nosi m.in. prezydent Polski Andrzej Duda.

