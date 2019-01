Edyta Górniak wychowała syna na patriotę. Allan Krupa chce walczyć za ojczyznę

Edyta Górniak wychowała syna na patriotę. Allan Krupa zamierza poświęcić życie na służbę w wojsku. „Chcę służyć ojczyźnie, po to się urodziłem” – mówi pewny swych przekonań nastolatek.

Po przeprowadzce z Los Angeles we wrześniu ub.r. Allan poszedł do szkoły wojskowej pod Warszawą. Teraz syn Edyty Górniak wie, że było to przeznaczenie.

„Służba ojczyźnie nie jest po to, żeby zabijać. Owszem, broń do czegoś w końcu służy, ale ja urodziłem się, żeby walczyć o to sprawiedliwie, a tym samym odwdzięczać się za to, za co niektórzy ludzie oddali swoje życie: za ojczyznę, za bezpieczeństwo, za wolność i za szczęście” – oznajmił na swoim Instagramie.

Po skończeniu liceum Allan chciałby iść na studia oficerskie, a następnie wstąpić do jednej z jednostek specjalnych.

Edyta Górniak czuje jednocześnie dumę i wielką obawę o syna.

„Cały czas mam nadzieję, że to mi się tylko wydaje, że może coś się zmieni” – mówi „Super Expressowi” gwiazda polskiej muzyki.

Źródło: Super Express