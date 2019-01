Episkopat oszalał. Już za dwa tygodnie „dzień islamu w Kościele katolickim” w Warszawie. Wcześniej jednak „dzień judaizmu”

O niekatolickich praktykach i postawach polskich hierarchów kościelnych słychać coraz więcej. Według mediów katolickich, już na początku roku obchodzić będziemy po raz kolejny „dzień islamu w Kościele”. Wcześniej oczywiście „dzień judaizmu w Kościele”. Po co takie obchody – nie wiemy.

W serwisie „Gościa Niedzielnego” pojawiły się zapowiedzi „najważniejszych planowanych wydarzeń z życia Kościoła w Polsce w 2019 r.”.

26 stycznia obchodzony będzie 19. dzień islamu w Kościele katolickim. Miejscem centralnych obchodów będzie Warszawa. Odbędą się one pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: Od współzawodnictwa do współpracy”. Niezwykle trafiony pomysł.

Wiadomo jednak, kto ma pierwszeństwo. 17 stycznia będzie miał miejsce 22. dzień judaizmu w Kościele. Obchody również będą miały miejsce w Warszawie. Hasłem tego dnia będzie „Nie przychodzę, żeby zatracać”.

Nie wiemy, jak można do Kościoła włożyć judaizm czy tym bardziej islam, ponieważ według nauki Kościoła popartej Tradycją są to inne religie, a islam traktowany jest jako pogaństwo. Co więcej wyznawców judaizmu i islamu Kościół powinien nawracać. Jeśli tego nie robi to przechodzi obojętnie wobec ludzi, którzy w wyniku braku oferty nawrócenia mogą stracić szansę na zbawienie. A organizowanie rozmaitych dni błędnych religii, jest czymś jeszcze gorszym – pozycjonowaniem się na ich poziomie.

Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy” obchodzony będzie XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. #SerwisKAI pic.twitter.com/EuKTkh7z78 — Agencja KAI (@agencja_KAI) January 8, 2019

Źródło: gosc.pl/twitter.com