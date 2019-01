Internauci nie zostawiają suchej nitki na Kukizie. Jednoznaczne komentarze po wypowiedzi polityka-muzyka

Nie milkną echa skandalicznej wypowiedzi Pawła Kukiza z porannego programu Polsat News. Internauci nie zostawiają suchej nitki na Pawle Kukizie. Komentarze po wypowiedzi lidera Kukiz’15 są jednoznaczne.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz porównał wybicie dzików do ludobójstwa Polaków na Wołyniu. – – To jest locha prośna, to jest święte. Sam fakt strzelania do prośnych loch to jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami – wypalił Kukiz.

Wypowiedź tę dość ostro skomentował europoseł Wolności Dobromir Sośnierz. – Uważam, że katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi. Jeżeli tak powiedział Paweł Kukiz, to straszny wstyd – mówił. – To jest tragiczne. Nie można porównywać zwierząt z ludźmi. Tego typu relatywizm jest domeną lewicy – dodawał.

Także komentarze pod postem Polsat News na Twitterze z rzeczoną wypowiedzią nie zostawiają suchej nitki na polityku, liderze Kukiz’15.

