Kukiz całkiem oszalał? Strzelanie do dzików jest dla niego tym samym, co wymordowanie Polaków na Wołyniu [VIDEO]

Paweł Kukiz na antenie Polsat News porównał odstrzał dzików do ludobójstwa na Wołyniu, którego dokonali Ukraińcy na Polakach. – To jest tak jak robił Bandera i UPA z Polakami – ocenił.

Paweł Kukiz, znany muzyk i lider ugrupowania Kukiz’15, był gościem w Polsat News.

Rozmawiano o koalicjach planowanych na wybory do unioparlamentu, skandalicznie wysokich wynagrodzeniach dla „dwórek” w NBP oraz o odstrzale dzików.

To właśnie w tym ostatnim temacie Kukiz odpłynął. Jego zdaniem, zaplanowana eliminacja zwierząt to to samo, co Ukraińcy zrobili na Polakach na Wołyniu.

– Jestem członkiem PZŁ zapisałem się by móc pomóc w prowadzeniu gospodarki leśnej. Nigdy nie strzeliłem sarny dzika itd. co jest być może pewną dewiacją u myśliwego – powiedział Kukiz.

– Rozumiem, że można regulować populację, ale przekraczanie pewnych etycznych barier, to jest bandytka. Dziki mają huczke, czyli ruję w okolicy listopada. Ciąża trwa około 3 miesięcy. W tej chwili będzie strzelanie do loch, które są prośne. Jeśli to zrobimy, to może się potem pojawić program redukcji CO2 poprzez likwidację ludności woj. zachodniopomorskiego – przekonywał.

Jednak w swoim zrównaniu zwierzęcia z człowiekiem poszedł jeszcze dalej. Wprost porównał odstrzał dzików do ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

– To jest locha prośna, to jest święte. Sam fakt strzelania do prośnych loch to jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami – wypalił Kukiz.

– To jest mocne porównanie – wtrącił prowadzący Piotr Witwicki.

Źródło: polsatnews.pl/twitter.com