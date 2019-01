MEGA konferencja! Korwin-Mikke, Tumanowicz i Braun. „Jesteśmy eurontuzjastami. pozostajemy miażdżącymi krytykami Eurokołchozu” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, Witold Tumanowicz oraz Grzegorz Braun wzięli udział w kolejnej już konferencji koalicji antyunijnej i propolskie. W czasie swoich wystąpień mówili m.in. o dążeniu do odzyskania suwerenności Polski oraz swoim euroentuzjaźmie, który narzuca antyunijność.

– Niemiecka AfD zapowiedziała w ciągu 5 lat przeprowadzenie Dexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, jeżeli ta nie spełni kilku postulatów (…) Tego typu postulaty sprawiają, że w Niemczech wygrają partie, które kwestionują granice na Odrze – mówił Korwin-Mikke.

– My jako Ruch Narodowy popieramy dążenia do suwerenności państw europejskich (…) będziemy do tego też dążyć tu w Polsce. Stąd właśnie podjęliśmy współpracę środowisk antyunijnych, propolskich w ramach koalicji, która ma wystartować w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego – przekonywał z kolei Tumanowicz.

– Ze swojej strony chciałbym przypomnieć, że jesteśmy wielkimi zwolennikami swobody podróżowania, gospodarowania, cieszy nas przejaw każdej ludzkiej inicjatywy. (…) Nie wyobrażamy sobie kontynuacji tej smutnej praktyki, w której polskie sprawy są nieustannie narażone na bezpardonowe ataki – mówił Braun.

– Jesteśmy w gruncie rzeczy euroentuzjastami. Europa jest to nasz ukochany kontynent, cywilizacja i tradycje właśnie wolnościowe i narodowe. (…) Dlatego pozostajemy miażdżącymi krytykami eurokołchozu, jak wszystkich projektów kolektywistycznych – dodawał lider Pobudki.