Nadchodzi fala dotkliwych mrozów! Poczujemy się jak mieszkańcy Syberii [PROGNOZA]

Meteorolodzy z IMGW i przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają – tej nocy, w niektórych regionach kraju temperatura może spaść do -21 stopni C. To będzie najchłodniejsza noc od początku zimy.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego, zachodniej części woj. mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego oraz południowej części woj. małopolskiego. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 st. do -15 st.

Meteorolodzy przyznają jednak, że lokalnie temperatura spaść może poniżej 20 stopni C. Tak może być między innymi w okolicach „polskiego bieguna zimna” Suwałk.

Mróz to jednak nie jedyny problem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega również przed silnym wiatrem, który pojawić się może na pomorzu. Silne podmuchy znacząco obniżą odczuwalną temperaturę i mogą także powodować uszkodzenia linii elektrycznych.

źródło: IMGW / RCB / NCzas.com