Piosenka zaangażowana w wykonaniu Margaret! Celebrytka zasila szeregi „obrońców dzików” [WIDEO]

DZIK JEST 👌 🐗 JEST GIT DZIK TEŻ PRAWO 👉 MA BY BYĆ 🎈 W 🐗 STRZELAĆ 🤦‍♀️ CO ZA WSTYD 🤦‍♀️ 🐗 CHCE TEŻ MIEĆ 🥂 LEPSZY BYT 🥂 🔫 👉🐗 SŁABY CHWYT 🔫 👉🐗 🤦‍♀️ CO ZA PRZYPAŁ 🤦‍♀️ KTO PRZYPIEPRZA SIĘ DO WIEPRZA TEN WYCHODZI NA LESZCZA CHCESZ POMÓC ? TO STRESZCZAJ SIĘ 👩‍👩‍👧👩‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧👨‍👨‍👦 CAŁA PUBLIKA 🐗🐗🐗🐗🐗🐗🐗 W OBRONIE DZIKA 👆👆👆👆👆👆👆 WYKONAJ MISJE 🗳🗳🗳🗳🗳🗳🗳 PODPISZ PETYCJE (link w bio) made by ESTIME @gverilla @kacezet @xawerydeskurwolski