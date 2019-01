Słowacy upominają się o zakaz aborcji. Obrońcy życia nie dają się zniechęcić parlamentarzystom

Parlament Słowacji może ponownie zająć się ograniczeniem aborcji. Projekt złożony w czerwcu 2018 roku przez posłów z Partii Ludowej Nasza Słowacja nie został rozpatrzony przez parlament w Bratysławie pod pretekstem braku konsultacji społecznych. Obrońcy życia jednak nie rezygnują.

Jak donoszą słowackie media, posłowie Partii Ludowej Nasza Słowacja zwrócili się o ponowne procedowanie swojego projektu.Ludowcy są w mniejszości, a pozostałe partie, podobnie jak w Polsce, boją się debaty światopoglądowej. Z drugiej strony, gdyby podano projekt procedowaniu, to duża część posłów, którzy deklarują się jako chrześcijanie zapewne głosowałaby za.

Ponowienie inicjatywy ma związek z ciszą, która otoczyła projekt. Pomimo oficjalnego skierowania go do konsultacji nic takiego się nie stało, co pokazuje, że cała sprawa była tylko wybiegiem. Na dłuższą metę uników stosować się jednak nie da, o czym warto przypomnieć także posłom w Polsce.