Sośnierz ostro o skandalicznej wypowiedzi Pawła Kukiza. „Katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi” [VIDEO]

Europoseł partii Wolność, Dobromir Sośnierz, odniósł się do porannej wypowiedzi Pawła Kukiza, który porównał wybicie dzików w Polsce do ludobójstwa na Wołyniu. – Uważam, że katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi – skomentował Sośnierz.

Przypomnijmy, że Paweł Kukiz na antenie Polsat News porównał odstrzał dzików do ludobójstwa na Wołyniu, którego dokonali Ukraińcy na Polakach. – To jest tak jak robił Bandera i UPA z Polakami – ocenił.

– To jest locha prośna, to jest święte. Sam fakt strzelania do prośnych loch to jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami – wypalił Kukiz.

– To jest tragiczne. Nie można porównywać zwierząt z ludźmi. Tego typu relatywizm jest domeną lewicy – zaczął Sośnierz. – To jest smutne, że w dzisiejszych czasach wiele ludzi bardziej troszczy się o zwierzęta, niż o ludzi – dodawał.

Jak podkreślił europoseł wiele osób twierdzi, że zwierzęta są dla nich lepszymi „przyjaciółmi”. – To jest oczywiście wierutną bzdurą, antropomorfizacją, przypisywaniem zwierzętom wartości moralnych i cech właściwych dla ludzi – mówił.

– Uważam, że katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi. Jeżeli tak powiedział Paweł Kukiz, to straszny wstyd. Nie uważam, że odstrzeliwanie wszystkich dzików jest racjonalnym rozwiązaniem, ale nie dlatego, że dziki mają jakieś prawo do życia, tylko dlatego, że są to zasoby naturalne, które należy traktować z rozwagą – dodawał.

Sośnierz podkreślił, że zawsze sprzeciwia się pojęciu „praw zwierząt”, ze względu na to, że to ludzie rozumieją prawo, moralność, natomiast zwierzęta takiej rozumności nie wykonują. Nie mają obowiązków prawnych czy moralnych, nie mogą więc mieć też szczególnych praw.

