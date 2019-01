Szokujące sceny w sklepie IKEA! Na ekranie przed sklepem wyświetlono film pornograficzny. Wszystko na oczach dzieci

Klienci IKEA doświadczyli ostatnio wielkiego szoku, gdy ekran przed sklepem zaczął pokazywać pewien film. Incydent miał miejsce w Causeway Bay w południowo-wschodnim Hong-Kongu.

Szokujący film został nagle puszczony na ekranie przed sklepem IKEA w Hong-Kongu. Według doniesień medialnych wideo pokazywało mężczyznę masturbującego się i było widziane przez wiele rodzin z dziećmi przechodzącymi w okolicy.

Klient o imieniu Chan powiedział dziennikowi „Apple Daily”, że spędził trzy minuty oglądając nietypowy materiał, zanim wszedł do środka, aby powiadomić pracowników o sytuacji.

Przyczyną puszczenia takiego filmu prawdopodobnie był atak hakerski. Wszystkie ekrany w środku sklepu nadawały obrazy tak jak zwykle. W końcu ekran zewnętrzny musiał zostać całkowicie wyłączony, kiedy inne metody naprawy zawiodły.

– Dzisiaj jest święto państwowe, w okolicy było wielu ludzi i bardzo wystraszyło to wiele dzieci – mówił Chan. Rzecznik sieci w Hong-Kongu przekazał natomiast, że sklep prowadzi dochodzenie, by wyjaśnić, co się właściwie stało.

Źródło: VoiceofEurope