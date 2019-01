W odmętach lewackiego szaleństwa. Kobieto, zapuść brodę! Nadchodzi nowy trend – „Januhairy” [VIDEO]

Myśleliście, że kobieta z brodą to coś niezwykłego? Według lewactwa oczywiście nie! Jak przekonuje Nova Galaxia, feministka, lesbijka i obrończyni praw kobiet, noszenie brody to naturalne i pożądane prawo kobiet. Dodatkowo wpisuje się to w lewacką akcja „Januhairy”, która polega na tym, aby kobiety nie goliły się.

26-latnia Nova Galaxia, znana jest ze swojego bujnego owłosienia, przez co łatwo pomylić ją z mężczyzną.

Feministka i wielka przeciwniczka Donalda Trumpa powiedziała na antenie programu „ThisMorning”, że noszenie brody pozwoliło jej na znacznie szczęśliwsze życie.

Jak się okazuje kobieta cierpi na zespół policystycznych jajników. Jednym z objawów tej bardzo poważnej choroby jest hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie typu męskiego (a więc m.in. na twarzy) u kobiet.

Oczywiście opowiada w programie jak to nietolerancyjni ludzie żyją wokół nas i jej broda zamiast zachwycać, to budziła zainteresowanie i zdziwienie.

W telewizyjnym programie Nova Galaxia powiedziała, że przez wiele lat walczyła z owłosieniem na twarzy, jednak w październiku ubiegłego roku postanowiła odpuścić i zapuścić brodę.

Żeby ten lewacki związek był kompletny, dodajmy, że zarost Galaxy podoba się jej partnerce, Ash, która, choć oficjalnie jest kobietą, to jak sama twierdzi nie identyfikuje się z żadną płcią.

Pomysłodawczynią całej akcji „Januhairy” jest 21-letnia Laura Jackson, która chce przekonać kobiety, że nie warto walczyć z owłosieniem w miejscach „niepożądanych”, jak pachy czy nogi czy miejsca intymne, gdyż jest to coś, co wpisuje się w naszą naturę.

Cóż takie są problemy zachodniego, upadłego świata.

Źródło: itv.com