Znalazł groszową monetę, która oficjalnie nie istnieje. Jest warta grubo ponad 1,5 mln USD

Groszowa moneta, którą nastolatek ze stanu Massachusetts znalazł jako resztówkę z pieniędzy wydanych na lunch, może być warta 1,65 mln USD na aukcji. Ta moneta to wyjątkowy okaz.

W 1943 r. miano zacząć emisję centówek z wizerunkiem Lincolna. Jednakże podczas produkcji popełniono błąd. Monety miano wykonać ze stali i miały być ocynkowane, ale przez pomyłkę 20 sztuk wykonano z miedzi i przez pomyłkę zostały wyemitowane.

W czasie wojny miedź była strategicznym surowcem potrzebnym do wytwarzania osłonek na powłoki, kabli telefonicznych i używana do innych celów.

Rząd USA zaprzeczał istnieniu tych miedzianych monet, ale w marcu 1947 r. Don Lutes Junior odkrył jedną monetę w szkolnej stołówce. Potem znaleziono jeszcze kilkanaście. Pomimo rosnącej liczby zgłoszonych tych monet, mennica niezłomnie zaprzeczała, że ​​jakiekolwiek monety z miedzi zostały wykonane w 1943 roku.”

Rare Penny Found in Child's Lunch Money Could Auction for $1.7M… https://t.co/ICbhiihu6w

— DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) 8 stycznia 2019