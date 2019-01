Atak drona-kamikadze w trakcie parady wojskowej w Jemenie. Są zabici i ranni [VIDEO]

Szyiccy rebelianci z ruchu Huti zaatakowali podczas parady wojskowej w Jemenie. Zginęło 6 żołnierzy. Wśród rannych jest kilku wysokich rangą oficerów jemeńskiej armii wiernej prezydentowi Hadiemu.

Do ataku doszło w największej jemeńskiej bazie lotniczej Al-Anad położonej na południu kraju niedaleko Adenu. Ponieważ baza leży daleko od terytoriów kontrolowanych przez rebeliantów z Huti trzeba założyć, że atak wykonało specjalne komando, które zinfiltrowało kontrolowane przez Hadiego tereny.

Atak przeprowadzono za pomocą amunicji krążącej produkcji irańskiej Qasef K2. Jest to rodzaj drona kamikaze, który w zależności od posiadanej głowicy uderza bezpośrednio w cel lub eksploduje w jego pobliżu. W tym przypadku wykorzystano głowicę fragmentacyjną, która eksplodując razi cel tysiącami odłamków. Jest to typowa broń przeciw sile żywej.

The video of drone attack. pic.twitter.com/Z6tcPQdbB0

Another video from Al-Anad attack. pic.twitter.com/l5zDgrZdCD

Before and after strike pic.twitter.com/qqBcg99kBJ

— Yemen Observer (@YemeniObserv) 10 stycznia 2019