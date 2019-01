Brednie Lecha Wałęsy, tym razem o amerykańskich bazach: „Z militarnego punktu widzenia bezsens. Z praktycznego, no to fajnie” [VIDEO]

Kolejny dzień i kolejna kompromitacja Lecha Wałęsy. Tym razem były prezydent popisał się swoimi przemyśleniami na temat amerykańskich w Polsce. „Z militarnego punktu widzenia bezsens. Ale z takiego praktycznego, komfortowego, no to fajnie, no.”.

„Chyba wiecie, że ten potencjał militarny co świat ma, to może 11 razy zniszczyć życie na ziemi” – mówił Wałęsa podczas spotkania z ludźmi.

„Z tego punktu widzenia, zbrojenie, wojska, jest bez sensu. Bo jest nasycenie maksymalne. Ale świat jeszcze się nie ułożył” – dodał.

„Dla komfortu naszego, dla spokojniejszego życia, to jak są Amerykanie to nas jeszcze bardziej chronią, jeszcze dolarów trochę zgubią. (…) Z militarnego punktu widzenia bezsens. Ale z takiego praktycznego, komfortowego, no to fajnie, no” – wypowoiedzial się w swoim stylu Wałęsa.

Były prezydent powiedział również co myśli o działaniach ambasador USA Georgette Mosbacher.

„To nie jest klasyczny dyplomata, Ona ma gorące serce, prawie polskie takie, i widzi, że tu się nie dzieje dobrze” – mówił bez zastanowienia Lech Wałęsa.

-Popiera pan stacjonowanie obcych wojsk na terenie naszego kraju?#Wałęsa: Z militarnego widzenia bezsens. ale z takiego praktycznego, komfortowego, no to fajnie, no. pic.twitter.com/FqYWvf6BzR — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) January 10, 2019

Były prezydent, że tak powiemy no fajnie, no się wypowiedział…

Źródło: Twitter