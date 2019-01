Kolumbijska zakonnica zrzuciła habit i została aktorką porno. Reżyser: „Jej pierwsza scena pokazuje jej pasję i profesjonalizm” [FOTO]

28-letnia kolumbijska zakonnica porzuciła habit i postanowiła sprawdzić się w branży porno. Okazuje się, że jej występy niezwykle podobają się reżyserowi filmów dla dorosłych.

Yudi Pineda porzuciła klasztor i przeszła do produkcji filmów pornograficznych. Okazuje się, że sprawdza się niezwykle dobrze.

– Jej piękne ciało, ostra seksualność i chęć dzielenia się tym z fanami, to coś niezwykle ekscytującego – powiedział reżyser pierwszego filmu porno, w którym wystąpiła 28-letnia Kolumbijka Yudi Pineda.

– Jej pierwsza scena, w której wzięła udział, pokazuje nie tylko jej pasję, ale również profesjonalizm. Jesteśmy pewni, że za kilka lat jest nazwisko będzie bardzo dobrze znane fanom na całym świecie – podkreślił Cullen McRae.

Warto zaznaczyć, że zagrała ona… zakonnicę.

Mimo tego, że występuje w filmach porno, przekonuje, że nadal jest katoliczką. Co niedziela chodzi do kościoła na Mszę świętą, zaś w piątki pości. Czyli bardzo podobny katolicyzm do tego, jaki reprezentuje mnóstwo „katolików” w Polsce, którzy praktykują obrzędy, ale bez wahania popierają kradzież w imię rozdawnictwa.

Former Nun Yudi Pineda to Make Porn Debut for @BangBrosDotCom https://t.co/Z4NHFqfgcZ pic.twitter.com/zCEbcMT041 — AVN Media Network (@AVNMediaNetwork) December 30, 2018

Former nun-in-training Yudi Pineda set to make professional porn debut https://t.co/kNRyZcRxWC pic.twitter.com/qX3Bv1v5wC — New York Post (@nypost) January 2, 2019

