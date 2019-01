Korwin-Mikke i Gwiazdowski o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. „Kompletnie nie rozumiem tej fali nienawiści”

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana od przeszło 20 lat przez Jerzego Owsiaka od dawna budzi sprzeciw wielu polityków i publicystów, uznawanych w naszym kraju za prawicowych. Choć wiadomo, że politycy PiS i dziennikarze mediów im sprzyjających nie mają wiele wspólnego z prawicą.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest inicjatywą prywatną, która jednak przez lata korzystała w sposób zorganizowany z pomocy państwa, czy promocji w mediach reżymowych, na które wszyscy łożymy pieniądze w podatkach.

Robert Gwiazdowski na Twitterze zupełnie słusznie zauważył, że „płacenie na WOŚP i oglądanie TVN jest dobrowolne, obowiązkowe jest płacenie na NFZ i TVP”. Głos w sprawie WOŚP zabrał również na Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

– Zawsze wyśmiewałem WOŚP – jako inicjatywę mało skuteczną, będącą próbą wlania w medycynę kropelki, gdy socjalistyczne państwo wylewa z niej i marnuje dziesiątki litrów – zaczął swój wpis.

– Ale też kompletnie nie rozumiem tej fali nienawiści. Jeśli ludzie czują się lepiej, gdy dadzą te parę złotych, gdy młodzież cieszy się, że może pomóc – to co to komu przeszkadza? – dodał.