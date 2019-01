Leszek Miller zmasakrował Lecha Wałęsę. Padły słowa o Goebbelsie i Piłsudskim!

Leszek Miller paroma słowami dosłownie zmasakrował Lecha Wałęsę. Były prezydent w durny i propagandowy sposób skomentował spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim. Były przywódca „Solidarności” po zrozumieniu jak durne rzeczy powypisywał usnął wpis.

„Ribbentrop też kiedyś się spotkał z Mołotowem” – napisał bezmyślnie Lech Wałęsa na swoim koncie na Facebook.

Tylko on wie co chciał zakomunikować swoim wyznawcom, ale cóż… Nawiązanie do paktu Ribbentrop-Mołotow samo w sobie jest szokujące, nieadekwatne i głupie. Przypomnijmy, że pakt pomiędzy III Rzeszą a Rosją zakładał kolejny rozbiór Polski.

Prezydent Wałęsa o spotkaniu Kaczyński-Salvini: "Ribbentrop też kiedyś się spotkał z Mołotowem" — Marcin Palade (@MarcinPalade) January 9, 2019

Tę wypowiedź byłego prezydenta kąśliwie skomentował Leszek Miller.

A Goebbels z Beckiem i Piłsudskim. https://t.co/5Y2Hh7qEd3 — Leszek Miller (@LeszekMiller) January 9, 2019

„A Goebbels z Beckiem i Piłsudskim” – zauważył Miller, chcąc zapewne podkreślić, że w polityce dochodzi do różnych spotkań i nie zawsze oznaczają one to, ze rozmawiający popierają się nawzajem.

Źródło: Twitter