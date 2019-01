Nagroda Złotego Goebbelsa dla „Faktów TVN”. Takiego materiału nikt się nie spodziewał!

Od wczesnych godzin południowych trwały dywagacje na temat tego, czy i jak, „Fakty TVN” poinformują o opinii Komisji Europejskiej, która popiera odstrzał dzików w Polsce. Wszak w lewicowych mediach od kilku dni trwa nagonka na Prawo i Sprawiedliwość.

Media jak TVN czy ‚Gazeta Wyborcza’ od kilku dni nagłaśniają „dzik gate”, czyli planowany odstrzał nieco ponad 200 tysięcy dzików. Pod lewacką presją ugięli się oczywiście politycy PiS-u, a Prezydent Duda zaapelował o niezabijanie ciężarnych loch.

Ostatecznie „Fakty TVN” zdołały poświęcić kilka minut na poinformowanie o decyzji Komisji Europejskiej. Pierwszy materiał w dzisiejszym wydaniu programu dotyczył dzików. Już na samym początku prowadząca Joanna Pochanke mówiła o ciężarnych lochach z dziećmi.

Tak to się obecnie pojmuje w lewackich rozumkach. W trakcie „Czarnego Protestu” słyszeliśmy o tym, że kobiety w ciąży noszą w sobie płody, ale za to już lochy mają dzieci nienarodzone.

Sam materiał TVN w zdecydowanej większości dotyczył głosów krytyki wobec odstrzału dzików, a sama informacja o opinii Komisji Europejskiej trwała kilka może kilkanaście sekund.

Jednocześnie zaznaczono, że Komisja Europejska „zastrzega”, że musi się to odbywać „w odpowiednich miejscach i w odpowiedni sposób”, a przecież „w Polsce co roku dochodziło do wypadków”.