Ojciec zgwałcił córkę na swoim weselu. Jego tłumaczenie to po prostu żart!

Koszmar na weselu w Danii. 50-letni mężczyzna, zgwałcił córkę na swoim własny weselu! Co więcej przyznał się, że uprawiał seks z własną córką wbrew jej woli. Jego tłumaczenie, dlaczego uczynił tak bestialski czyn są żenujące.

Jak czytamy w dzienniku „Fakt” do gwałtu miało dojść podczas wesela. Zmęczona stresem i zabawą do białego rana 20-latka poszła położyć się spać. Wesele odbywało się w hotelu.

Do jej pokoju, jak była lekko pijana i zmęczona przyszedł ojciec, wtedy wbrew jej woli zgwałcił ją i zniszczył jej życie.

„Choć prosiła, by się opamiętał, pobił ją i wykorzystał” – czytamy w „Fakcie”.

Ojciec nie chciał się przyznać. W końcu przed sądem wyjawił, że przyznaje się do zdarzenia z 2017 roku.

Jak ten zwyrodnialec tłumaczył się przed sądem? Według niego to była „mała pomyłka”. Jak twierdzi pomylił córkę z kobietą, która dopiero od kilku godzin była jego żoną. Twierdzi też, że podczas wesela „urwał mu się film” i że nad sobą nie panował.

Co najbardziej zastanawiające, to skandalicznie niski wyrok duńskiego sądu! Otóż za gwałt na własnej córce ten zwyrodnialec dostał zaledwie 2,5 lat więzienia. Będzie też musiał wypłacić ofierze odszkodowanie w wysokości 60 tys. koron, czyli ok. 35 tys. zł.

Źródło: Fakt.pl/ Daily Mail