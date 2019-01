To zdjęcie Roberta Lewandowskiego stało się hitem. Internauci nie mogą wyjść z zachwytu. Też to widzicie? [FOTO]

Robert Lewandowski przebywa wraz z Bayernem Monachium w Katarze. Polak trenuje z zespołem, a zdjęcie które udostępnił na swoim profilu na portalu Instagram wywarło prawdziwe wrażenie na kibicach. – Prawdziwa bestia – komentują internauci.

Robert Lewandowski trenuje obecnie przed rundą wiosenną Bundesligi. Bayern Monachium nie będzie miał najłatwiejszego zadania, ze względu na dużą stratę do lidera tabeli – Borussii Dortmund. Były zespół Lewandowskiego ma sześć punktów przewagi.

Na swoim profilu na portalu Instagram Robert Lewandowski opublikował swoje zdjęcie z niedzielnego treningu drużyny prowadzonej obecnie przez Niko Kovaca. – Dobrze jest wrócić na boisko. Ciężko pracujemy – napisał napastnik reprezentacji Polski.

Oczywiście uwagę na zdjęciu przykuwa biceps Lewandowskiego, który kibice komentowali już po zamieszczeniu zdjęcia po awansie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Wówczas również biceps Lewandowskiego wyróżniał się na tle innych zawodników.

Odkąd osiem lat temu Lewandowski trafił do Bundesligi znacznie wzmocnił treningi na siłowni, a mięśnie z całą pewnością są mu potrzebne do pojedynków z rosłymi obrońcami Bundesligi. – „Prawdziwa bestia”, „Maszyna”, „Ale łapa!”, „Najlepszy na świecie” – tak komentują to zdjęcie internauci.