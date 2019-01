Tomasz Lis wreszcie dziękuje rządowi. Chodzi o odstrzał dzików

Zaciekły wróg obecnej władzy, Tomasz Lis zabrał głos w temacie, o którym mówi cała Polska. Zastanawia się czy ma dziękować rządowi że zdecydował się na odstrzał dzików.

Tomasz Lis zastanawia się we wpisie na Twitterze, czy nie powinien podziękować rządowi za to, iż nie wybrał innej opcji na odstrzał.

Nie chodzi oczywiście o poparcie dla akcji wybijania dzików. Dziennikarz sarkastycznie cieszy się, że rząd nie zaplanował odstrzału … lisów.

W komentarzach pojawiły się inne osoby wyrażające zadowolenie z tego powodu

Były minister w rządzie PO, Sławomir Nowak sugeruje, że istnieje kolejka do odstrzału

O dziwo są tacy, którzy na serio martwią się o Tomasza Lisa

Dziękować to nie, ale odetchnąć to spoko.

A tak na marginesie… to nie jest mi do śmiechu, bo nie sądzę, że jest pan bezpieczny.

— Reni Skoczek 🇵🇱 🇪🇺 (@ReniSkoczek) 10 stycznia 2019