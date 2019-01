Winnicki masakruje prowadzącą wPolsce. „PiS realizuje program niewiele odbiegający od poprzednich rządów. Nic skutecznie nie zreformowali” [WIDEO]

Poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego był gościem w telewizji internetowej wpolsce.pl będącą częścią koncernu braci Karnowskich. W ostrych słowach podsumował „reformy” PiS, a raczej ich brak.

– PiS nie jest wrogiem politycznym. Jest konkurentem politycznym powiedziałbym nawet, że taką perfidną, bo realizującą program de facto niewiele odbiegający w treści od tego, co robiły poprzednie rządy przez 30 lat. Natomiast jest narodowo-katolicki bardzo często w formie, więc kradnący elektorat narodowy, katolicki i patriotyczny – powiedział Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego.

– To jest to samo Prawo i Sprawiedliwość, które zawsze było za Unią Europejską, które popierało Traktat Lizboński, które przez trzy lata nie zreformowało ani jednej dziedziny życia państwowego – wyliczał lider narodowców.

Prowadząca pracownik medialna propartyjnej telewizji wpolsce.pl była zaskoczona. – A sądownictwo? Jeszcze nie – powiedziała nerwowo się uśmiechając. – A co się zmieniło? To, co miało się zmienić to i tak skapitulowali przed Unią Europejską – przypomniał Winnicki.

Prowadząca próbowała bronić rządu przypominając 500 plus. Winnicki przyznał, że głosował „za”, ale wprost powiedział, że to „beneficjum socjalne, ale to nie jest reforma administracyjna”.

– Nie zmieniło się wiele w Urzędach Skarbowych, w administracji państwowej. Państwo nie jest reformowane – stwierdził poseł Ruchu Narodowego.

Zwrócił też uwagę, że tzw. „reforma edukacji” zlikwidowała jedynie gimnazja, lecz nie poruszyła istoty rzeczy. Ponadto państwo uderzyło w edukację domową.

– Tak zwana reforma edukacji poza likwidacją gimnazjów nie zmieniła tego, co jest istotą rzeczy. Czyli z modelu wychowania i nauczania, a jeszcze ograniczono nauczanie domowe. Pani minister Zalewska uderzyła w najbardziej konserwatywną część polskiego społeczeństwa, które mówi, że najpewniejsze jest wychowanie i uczenie dzieci w domu – ocenił Winnicki.

Źródło: twitter.com