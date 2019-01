Wspierający Demokratów miliarder wyda 40 milionów dolarów na doprowadzenie do impeachmentu Donalda Trumpa

Tom Steyer, miliarder popierający Partię Demokratyczną, zapowiedział przeznaczenie 40 mln dolarów na działania, które mają doprowadzić do impeachmentu, czyli usunięcia urzędującego prezydenta USA, Donalda Trumpa, ze stanowiska.

Steyer jest znany ze wsparcia jakiego udziela Partii Demokratycznej. Tylko w ubiegły roku wsparł ją kwotą 120 milionów dolarów. Rozważał także start w wyborach prezydenckich 2020 z ramienia Demokratów ale ostatecznie zrezygnował.

Jeszcze przed jesiennymi wyborami do Senatu i Izby Reprezentantów Steyer stał się jednym z najgłośniejszych zwolenników impeachmentu czyli usunięcia ze stanowiska urzędującego prezydenta Donalda Trumpa, kiedy powołał organizację „Need to Impeach”.

Tom Steyer zapowiedział szereg działań jakie podejmie ona w tym roku. Główny strateg miliardera, Kevin Mack, ogłosił w środę, że Steyer przeznaczy 40 milionów dolarów by doprowadzić do impeachmentu Trumpa. Mają one pokryć koszty edukacji publicznej, spotkań w szkołach i innych miejscach publicznych, zwołanie specjalnego szczytu „Need to Impeach” w Waszyngtonie oraz mobilizację milionów zwolenników do kontynuowania namawiania reprezentujących ich przedstawicieli, by chcieli poprzeć impeachment Trumpa.

Część środków zostanie przeznaczona na publikację w różnych stacjach telewizyjnych reklam mających zwiększyć poparcie dla idei impeachmentu Trumpa pośród obywateli oraz Kongresmanów.

Petycję organizacji „Need to impeach”, która wzywa Kongres do usunięcia Trumpa z urzędu, zgromadziła ponad 6 milionów podpisów. Podczas wyborów organizacja stworzyła dziesiątki internetowych reklam politycznych, zachęcając wyborców do odwrócenia się od republikanów i poparcia demokratów.

Źródło: CNBC