BBC zrobił materiał o polskiej dziewczynie, która chce iść do wojska. Zalew hejtu w komentarzach. „Polacy uczą nienawiści i antysemityzmu!”

BBC News przygotowało materiały o klasach wojskowych i ich uczniach z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu. W komentarzach pod promocyjnym nagraniem doszło do awantury jedni nas chwalili, drudzy zarzucali nam faszyzm!

Angielscy dziennikarze zrobili materiał o zajęciach w terenie, ćwiczeniach i fragmentach życia pozaszkolnego uczniów.

„Wzrost patriotyzmu w Polsce spowodował zwiększony popyt na zajęcia wojskowe w szkołach średnich” – twierdzi BBC, dodając że dzieje się tak od momentu wyborów i utworzenia „populistycznego rządu”.

BBC News promuje materiał także zapowiedzią na Twitterze z innymi ujęciami i wypowiedziami uczniów. Jak widać opinię lewaków z BBC o Polsce są zatrważające.

"Patriotism is part of my life": Meet the teenager studying combat in the classroom. pic.twitter.com/JjG2Yq17gZ — BBC World Service (@bbcworldservice) December 17, 2018

Pod materiałem reklamującym się na Twitterze w komentarzach doszło do otwartej wojny.

Jakiś lewak George Woods zaatakował nasz kraj, pisząc:

„Czy są jeszcze w tej chwili jakieś wątpliwość co do faszystowskiego kierunku, w jakim zmierza Polska?”

Is there any serious doubt at this point about the fascist direction Poland is heading in? — George Woods (@george_woods3) 17 grudnia 2018 Wtedy ruszyła lawina komentarzy.

„Nastolatek uczący się walki> Polska zmierza w kierunku faszyzmu. Bezsprzecznie jest kierunek, w którym proponuję ci wejść i jest to ściana.” – odpowiedział mu Rafał Żurowski.

>teenager studying combat

>fascist direction Poland is heading in

Clearly there is a direction I would suggest you to head in and it's a wall. — Rafal Zurowski (@Zurowski_Rafal) December 17, 2018

„Wszyscy jesteście tak nieświadomi. Polska zmierza do złych czasów.”

Y’all are so clueless. Poland is headed for some bad times. — George Woods (@george_woods3) December 17, 2018

„Haha, dzięki – martw się o nas dalej (ale współczuję, to musi być mocno stresujące). My będziemy dalej świętować nasze Dobre Czasy;)” Haha, thanks – keep worrying about us (but I feel sorry for you, that’s unnecessarily stressful). We will just keep on celebrating our Finally Good Times;) — Rafal Zurowski (@Zurowski_Rafal) 17 grudnia 2018

„To właściwie tylko wyłącznie ludzie w polscy chwalą te rzeczy. Reszta świata jest słusznie ostrożna wobec twojego szaleńczego nacjonalizmu. Wy posuwacie się nawet do tego, że negujecie swój udziału w holokauście.”

It’s pretty much exclusively Polish people praising this stuff. The rest of the world is rightfully cautious about your insane nationalism. Y’all are even going so far as denying your part in the holocaust. — George Woods (@george_woods3) 17 grudnia 2018

Niestety takie zdanie mają o nas zachodni lewacy czytając wypociny i wypowiedzi polityków z „totalnej opozycji”. Swoje dorzucają także pseudoartyści, którzy pokazują Polskę i Polaków w krzywym, nieprawdziwym świetle. („Pokłosie”, „Ida” czy „W Ciemności”)

Źródło: Twitter: BBC News