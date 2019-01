„Bird Box Challange”: głupota ludzka zbiera żniwo

Policja w amerykańskim stanie Utah podejmuje kroki, aby zniechęcić mieszkańców, do prowadzenia pojazdu…z zawiązanymi oczami. Kolejny bezmyślny ‚challange’ skończył się wypadkiem.

USA oszalało na punkcie kolejnego ‚wyzwania’. Tym razem inspirowanego jednym z horrorów Netflixa, w którym to główna bohaterka i jej dzieci przemieszczają się z zawiązanymi oczami, by uniknąć kontaktu wzrokowego z istotą, której wzrok doprowadza ofiary do samobójstwa.

W wyniku wątpliwej zabawy nastolatka wjechała w nadjeżdżające samochody w mieście Layton. 17 latka, która kierowała pojazdem oraz pasażerowie drugiego auta szczęśliwie uniknęli poważnych obrażeń. Policja jednak zażądała, by dziewczyna odpowiedziała za swój czyn i usłyszała zarzuty.

To po prostu niewybaczalne, aby robić coś tak niebezpiecznego, nie tylko dla siebie, ale wszystkich innych na drodze – powiedział porucznik Travis Lyman, który jak sam mówi, nigdy nie myślał, że będzie musiał pouczać ludzi na temat tak oczywistych spraw.

Niesławne Bird Box Challange spowodowało plagę niebezpiecznych sytuacji, które mogły skończyć się tragicznie. Na zjawisko zareagowała sama platforma Netflix, która zaapelowała, by fani nie uczestniczyli w tej ‚zabawie’.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019