Cyganie wspierają protesty we Francji. Bilans dziewiątej soboty z protestem „żółtych kamizelek”

Emmanuel Macron już w najbliższy wtorek 15 stycznia ma zamiar oficjalnie otworzyć wielką narodową debatę, która ma pojednać rząd ze społeczeństwem. Perspektywy nie wyglądają jednak zbyt ciekawie.

W kolejnej sobocie protestów wzięło udział według zapewne zaniżonych szacunków policji, co najmniej 50 tys. Francuzów (wg niektórych danych z kręgów syndykatów policyjnych było to nawet 360 tys.). Do pilnowania porządku władze skierowały 80 tys. policjantów i żandarmów.

Według sondażu instytutu Odoxa 70% ankietowanych uważa, że przydatność owej debaty będzie niewielka, aż 80% twierdzi, że i tak nie rozwiąże ona wszystkich problemów i będzie ograniczona tematycznie, a 77% Francuzów ma wątpliwości, co do jej niezależności. Zaledwie 32% respondentów jest gotowe w takiej „wielkiej debacie krajowej” brać udział. Znacznie chętniej Francuzi nadal wychodzą na ulice, a ruch „żółtych kamizelek” nie traci popularności.

Po raz kolejny pokojowe w większości manifestacje zakończyły się pod wieczór starciami z policją, użyciem gazu, gumowych kul i „polewaczek”. W Paryżu zajścia sprowokowały siły porządkowe. Po demonstracji przed ministerstwem finansów na Bercy, protestujący przemieścili się na Pola Elizejskie, gdzie zostali otoczeni przez policję, trzymani na miejscu, a w końcu atakowani. W ten sposób w okolicach Łuku Triumfalnego doszło po raz kolejny starć pomiędzy „żółtymi kamizelkami” a policją. 22 osoby są ranne, w tym 2 znalazły się w szpitalu w stanie ciężkim.

In #Bourges today. Some of the protesters have been telling me that it's not enough for Macron to go, his whole government needs to be cleared out. #ActeIX #giletsjaunes pic.twitter.com/RQc33YlqLa

— Evie Burrows-Taylor (@Eviebt) January 12, 2019