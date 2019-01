Czy USA będzie mieć pierwszą kobietę prezydenta w 2020 roku? Dwie kandydatki dołączają do wyścigu o fotel prezydenta [foto, wideo]

Nie tylko w Polsce nadchodzące wybory zaczynają budzić w emocje. W Stanach Zjednoczonych zaczynają pojawiać się kandydaci, którzy chcą stawić czoła Donaldowi Trumpowi w 2020 roku. Jedną z takich osób jest Tulsi Gabbard, 37-letnia weteranka wojny w Iraku.

– Zdecydowałam, że będę kandydować. W przyszłym tygodniu formalnie to ogłoszę – oświadczyła na antenie CNN polityk. Gabbard, która cieszy się pewną popularnością wśród liberałów w Partii Demokratycznej, jest pierwszą Hinduską i mieszkanką Samoa Amerykańskiego wybraną do Kongresu. 37-letnia polityk, która sama brała udział w wojnie w Iraku, już teraz zapowiada, że „problem wojny i pokoju” będzie głównym zagadnieniem jej kampanii.

Gabbard dołączyła do powiększającego się grona kandydatów do wyścigu o prezydenturę z ramienia Demokratów. Wśród nazwisk, które już teraz pojawiają się w amerykańskich mediach są m.in. senatorowie Elizabeth Warren,Kamala Harris, Cory Booker and Kirsten Gillibrand, były wiceprezydent Joe Biden czy Julian Castro, członek administracji Baracka Obamy.

„The Guardian” podkreśla, że aby stawić czoła Trumpowi, Demokraci będą musieli wybrać między kandydatami forsowanymi przez establishment partii a przedstawicielami skrzydeł liberalnych, które zyskały na znaczeniu w kampanii 2016 roku.