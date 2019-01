Kukiz zwariował? Ta wypowiedź polityka oburzyła wszystkich. „Katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi”

Paweł Kukiz na antenie Polsat News porównał odstrzał dzików do ludobójstwa na Wołyniu, którego dokonali Ukraińcy na Polakach. – To jest tak jak robił Bandera i UPA z Polakami – ocenił. Wypowiedź ta wywołała jednoznaczne komentarze.

Paweł Kukiz, znany muzyk i lider ugrupowania Kukiz’15, był gościem w Polsat News. Rozmawiano o koalicjach planowanych na wybory do unioparlamentu, skandalicznie wysokich wynagrodzeniach dla „dwórek” w NBP oraz o odstrzale dzików.

To właśnie w tym ostatnim temacie Kukiz odpłynął. Jego zdaniem, zaplanowana eliminacja zwierząt to to samo, co Ukraińcy zrobili na Polakach na Wołyniu. – To jest locha prośna, to jest święte. Sam fakt strzelania do prośnych loch to jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami – wypalił Kukiz.

Wypowiedź Pawła Kukiza ostro skomentował europoseł Wolności Dobromir Sośnierz

– To jest tragiczne. Nie można porównywać zwierząt z ludźmi. Tego typu relatywizm jest domeną lewicy – zaczął Sośnierz. – To jest smutne, że w dzisiejszych czasach wiele ludzi bardziej troszczy się o zwierzęta, niż o ludzi – dodawał.

– Uważam, że katastrofalnie głupie są takie wypowiedzi. Jeżeli tak powiedział Paweł Kukiz, to straszny wstyd. Nie uważam, że odstrzeliwanie wszystkich dzików jest racjonalnym rozwiązaniem, ale nie dlatego, że dziki mają jakieś prawo do życia, tylko dlatego, że są to zasoby naturalne, które należy traktować z rozwagą – podkreślał.