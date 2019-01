Paryska ulica wygląda jak po bombardowaniu. Tragiczny bilans wybuchu. 4 osoby nie żyją. Kilkadziesiąt jest rannych [VIDEO]

Prawdopodobnie wyciek gazu był przyczyną wybuchu w paryskiej cukierni. W eksplozji zginęły 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych.

Do tragedii doszło w 9 dzielnicy Paryża w bardzo popularnej cukierni przy ulicy Rue de Trevise. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner poinformował, że zginęły co najmniej 4 osoby, w tym dwóch strażaków.

Eric Moulin rzecznik paryskiej straży pożarnej podał wcześniej, iż w wybuchu rannych zostało 36 osób. 15 z nich odniosło bardzo poważne obrażenia, a 5 jest w stanie krytycznym;

Według wstępnych raportów doszło do wypadku. Przyczyną wybuchu i pożaru był wyciek gazu. Eksplozja wywołała chaos w okolicy, bo pierwszym skojarzeniem było to, że eksplodowała bomba.

W położonej nad brzegiem Sekwany okolicy znajdują się mi,in Opera Paryska i Teatr Paryski. W akcji udział brało ponad 200 strażaków, którzy ewakuowali ludzi z pobliskich budynków.

Hearing reports it was a gas leak, would make sense because a fire truck was already there when I arrived. See footage from the moment I turned the corner here: https://t.co/DTYJMOeSXc

— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019