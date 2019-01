Polski mega talent na celowniku giganta z Turynu. Juventus chce dokonać niestandardowego transferu!

Polski mega talent na celowniku Juventus Turyn i Genoa CFC. Kluby te chcą wspólnie pozyskać Szymona Żurkowskiego. Pomocnik Górnika Zabrze miałby zostać kupiony przez klub z Turynu i natychmiast wypożyczony do Genoe by się ograć.

Włoska Serie A to bardzo popularny kierunek polskich zawodników. Kolejnym piłkarzem, który ma biegać po słonecznej Italii ma być Szymona Żurkowskiego.

Jak informuje dziennikarz portalu goal.com, pomocnik Górnika Zabrze może wkrótce zostać bohaterem współtransferu Juventusu i Genoi.

Bardzo dobrze zorientowany w sprawach klubu z Turynu Romeo Agresti informuje, że działacze obu drużyn planują podjąć wkrótce działania w celu ściągnięcia młodego piłkarza.

Według włoskich mediów 21-latek zostałby kupiony przez Juventus i natychmiast wypożyczony do Genoi, by ogrywać się w Serie A. To nie byłaby pierwsza taka sytuacja. Co więcej, nawet obecnie takie działania są praktykowane przez oba kluby.

Czy dojdzie do spektakularnego transferu jeszcze w tym okienku transferowym? Zobaczymy.

Źródło: TVP Info