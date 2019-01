Sprytny jak… Owsiak. Szef WOŚP znalazł sposób na zakaz handlu w niedzielę. Zbiórki w sklepach i galeriach już dziś

„W tym roku w przestrzeniach prywatnych i zamkniętych, pieniądze będziemy zbierać również w sobotę” – zapowiedział rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies. Oficjalne rozpoczęcie zbiórki dzień wcześniej to oczywiście odpowiedź na zakaz handlu w niedzielę.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak co roku, główną część obchodów zaplanowała na niedzielę. Liczne koncerty i atrakcje organizowane w ramach tego wydarzenia nie gromadzą jednak, aż tyle osób, aby zrezygnować z pójścia do galerii handlowych czy supermarketów. To tam znaleźć można najwięcej osób, które w zakupowym zamieszaniu wrzucą pieniądze do puszek.

Jak się okazuje, zyski ze zbiórek właśnie w tych miejscach były rekordowo wysokie, w związku z tym postanowiono, że wolontariusze wyruszą w te miejsca już dziś.

„Ale mamy nadzieję, że zakaz handlu nie wpłynie mocno albo nawet nie wpłynie w ogóle na zebrane przez nas fundusze. Proszę też pamiętać, że centra będą często w niedzielę pootwierane, mimo że sklepy nie będą w nich funkcjonować. I na pewno będą w nich wolontariusze WOŚP” – mówił Dobies.

W związku z tą sytuacją, jutro czyli w dzień 27. finału WOŚP możemy spodziewać się zdecydowanie większej ilości wolontariuszy w okolicach… kościołów. Trzeba to bowiem podkreślić, że właśnie w niedalekiej odległości od świątyń najczęściej widywani są młodzi ludzie trzymający w rękach pudełka z charakterystyczną grafiką.

Źródło: WP.pl / Wolnosc24.pl